2019-12-13T13:34:41+03:00
Общество

Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года

Комиссия по молодежной политике Президиума регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подвела итоги работы за год и определила план работы на 2020 год.
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии Дня Конституции РФ прошло итоговое заседание Комиссии по молодежной политике.

В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены директор Нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов, заместитель Секретаря НРО Партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета НРО Партии «Единая Россия» Дмитрий Кабайло и депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова.

Комиссия начала работать с февраля 2019 года, в нее вошли молодые лидеры региона - представители ВУЗов, общественных организаций, молодёжного парламента, молодёжной палаты, а так же представители рабочей молодежи.

За 2019 год комиссия провела около 70 мероприятий, приуроченных к Дню победы, общегосударственным праздникам, дню рождению партии, а так же другим крупным и значимым событиям. Были организованы и проведены молодежные фестивали, проект «ПолитСтартап», интеллектуальные игры «РосКвиз», проведение флешмоба и экоуроки.

«Нам удалось собрать всех ярких лидеров региона, стать настоящим коммуникативным молодежным центром в регионе. В предстоящем новом году планируем провести масштабные мероприятия в рамках комиссии» - прокомментировал председатель комиссии по молодёжной политике, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Поддымников Владимир Валерьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года
Кинозал и модельная библиотека открылись в Нижегородской области
Экспорт из Нижегородской области в страны Азии увеличился на 32%
«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях
Премьера пластилинового мультфильма состоится в Нижнем Новгороде
Спортивную школу №8 передадут в собственность Нижегородской области
Трое жителей Нижегородской области погибли в ДТП
В Нижнем Новгороде потеплеет к воскресенью
Нижегородские теннисистки – лучшие в России
Нижегородским школьникам предлагают хорошо учиться за айфон
Нижегородские предприниматели могут получить субсидию на сертификацию продукции
В нижегородское метро после капремонта вернулись 26 отремонтированных вагонов
Айрат Ахметшин возглавил СУ СКР по Нижегородской области
Автолавки поехали в удалённые районы Нижегородской области
Недостроенный нижегородский ФОК передадут в собственность региона
Дни открытых дверей для нижегородцев порекомендует проводить управляющим компаниям ГЖИ
Нижегородскую пенсионерку могли посадить на 8 лет за выращивание мака
Нижегородцы обсуждают кровавый рассвет и снеговиков из капусты
Нижегородцы получили премию "Семейная реликвия"
В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Нижегородской области появилось первое приложение для незрячих пассажиров
Нижегородцам советуют быть внимательнее при покупке билетов на елки
Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели
Корона нижегородских мастеров помогла одержать победу в финале всемирного конкурса красоты
В Нижегородской области отремонтировали 44 км федеральных трасс
На улицы Нижнего Новгорода вышли новые автобусы