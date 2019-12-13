Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-13T13:34:41+03:00

Комиссия по молодежной политике Президиума регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подвела итоги работы за год и определила план работы на 2020 год.

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В преддверии Дня Конституции РФ прошло итоговое заседание Комиссии по молодежной политике.

В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены директор Нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов, заместитель Секретаря НРО Партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета НРО Партии «Единая Россия» Дмитрий Кабайло и депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова.

Комиссия начала работать с февраля 2019 года, в нее вошли молодые лидеры региона - представители ВУЗов, общественных организаций, молодёжного парламента, молодёжной палаты, а так же представители рабочей молодежи.

За 2019 год комиссия провела около 70 мероприятий, приуроченных к Дню победы, общегосударственным праздникам, дню рождению партии, а так же другим крупным и значимым событиям. Были организованы и проведены молодежные фестивали, проект «ПолитСтартап», интеллектуальные игры «РосКвиз», проведение флешмоба и экоуроки.

«Нам удалось собрать всех ярких лидеров региона, стать настоящим коммуникативным молодежным центром в регионе. В предстоящем новом году планируем провести масштабные мероприятия в рамках комиссии» - прокомментировал председатель комиссии по молодёжной политике, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Поддымников Владимир Валерьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU