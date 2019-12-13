2019-12-13T12:18:07+03:00
Общество

Экспорт из Нижегородской области в страны Азии увеличился на 32%

Основными потребителями в 2019 году стали Китай, Индия и Республика Корея
Елена ЛАЗАРЕВА
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Экспорт из Нижегородской области в азиатские страны увеличился на 32%. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева на встрече, посвященной подведению итогов года российско-азиатского сотрудничества в Москве.

Во встрече приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства иностранных дел России, Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, а также представители 12 регионов России, КНР, Индии, Китая, Филиппин и Индонезии. .

Ольга Гусева отметила, что товарооборот региона с азиатскими странами по итогам 9 месяцев 2019 года вырос на 23% и составил 1,3 млрд долларов. При этом экспорт увеличился на 32% и достиг 0,8 млрд долларов. Во многом рост этих показателей обусловлен тем, что регион активизировал поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличил продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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