Премьера пластилинового мультфильма состоится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-13T11:43:01+03:00

В создании мультфильма «Малый город в городе большом», посвященного Автозаводскому району, принимали участие более 200 человек

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17 декабря в 18.00 в кинотеатре «Мир» (ул. Героя Смирнова, 14) состоится премьерный показ пластилинового мультипликационного фильма об Автозаводском районе «Малый город в город в городе большом». Кроме премьеры мультфильма зрители увидят фильм о том, как он создавался, и выставку пластилиновых декораций.

Мультфильм получился действительно народным — нижегородцы сами выбирали достопримечательности района и лепили их из пластилина. Затем их «оживили» в профессиональной студии. Для экранизации автозаводцами было выбрано более 20 объектов. Среди них: главная проходная Горьковского автозавода, Автозаводский парк, Дворец спорта имени Коноваленко, кинотеатр «Мир», автозаводский универмаг, серобусыгинский квартал, радиусный дом, Дворец бракосочетания на станции «Счастливая», памятник полуторке, Монумент Славы, аэропорт Стригино, площадь Киселева, гостиница «Волна», церковь Рождества Богородицы в Гнилицах и, конечно, бестселлеры отечественного автопрома – автомобили марки «ГАЗ».

В качестве названия мультфильма создатели использовали строчку из стихотворения автозаводского поэта Антонины Кальминой.

Всего в мастер-классах по созданию мультфильма приняли участие более 200 человек. Самому младшему было 2,5 года, самому старшему - 65 лет.

Напомним, в рамках марафона «Культурный район» уже создан мультипликационный фильм «Сормово», были изготовлены пластилиновая «Рождественская сторона» и «Набережные Нижнего и еще около 70 различных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU