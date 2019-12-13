Спортивную школу №8 передадут в собственность Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-13T10:36:59+03:00

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Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода одобрили передачу муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №8 по футболу» (СШОР №8 по футболу) из муниципальной собственности Нижнего Новгорода в государственную собственность Нижегородской области.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации города Светлана Помпаева напомнила, что с инициативой о передаче в собственность региона пяти муниципальных школ олимпийского резерва выступило правительство Нижегородской области. Передача СШОР №8 по футболу была отложена на время реорганизации, до февраля 2020 года — в данный момент к школе №8 присоединяется спортшкола по футболу стадиона «Северный».

Вопрос о передаче СШОР №8 по футболу в собственность Нижегородской области будет рассматриваться городской Думой на заседании 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU