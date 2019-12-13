Трое жителей Нижегородской области погибли в ДТП
Вчера вечером на автотрассе Пильна—Курмыш в Пильнинском районе 44-летний водитель на автомобиле Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На встречке автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ. В ДТП погибли водитель автомобиля и двое пассажиров.
По данным Госавтоинспекции, за вчерашний день 22 участника дорожного движения получили травмы.
Дважды на пешеходов наезжали водители трамваев - №6 и №3 в Канавинском районе, пешеходы, к счастью, серьезно не пострадали.
А в Выксунском районе пьяная дама за рулем не справилась с управлением и опрокинулась в кювет на на 37 км трассы Выкса – Вознесенское – Сатис. К счастью, никто, кроме автоледи, не пострадал, да и она отделалась незначительными травмами.
Еще одна дама за рулем не справилась с управлением, двигаясь по двору одного из домов в Автозаводском районе и сбила двухлетнюю малышку. Девочка осмотрена врачами, серьезных травм она не получила.
ИСТОЧНИК KP.RU