Трое жителей Нижегородской области погибли в ДТП

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-13T09:56:35+03:00

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Вчера вечером на автотрассе Пильна—Курмыш в Пильнинском районе 44-летний водитель на автомобиле Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На встречке автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ. В ДТП погибли водитель автомобиля и двое пассажиров.

По данным Госавтоинспекции, за вчерашний день 22 участника дорожного движения получили травмы.

Дважды на пешеходов наезжали водители трамваев - №6 и №3 в Канавинском районе, пешеходы, к счастью, серьезно не пострадали.

А в Выксунском районе пьяная дама за рулем не справилась с управлением и опрокинулась в кювет на на 37 км трассы Выкса – Вознесенское – Сатис. К счастью, никто, кроме автоледи, не пострадал, да и она отделалась незначительными травмами.

Еще одна дама за рулем не справилась с управлением, двигаясь по двору одного из домов в Автозаводском районе и сбила двухлетнюю малышку. Девочка осмотрена врачами, серьезных травм она не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU