В Нижнем Новгороде потеплеет к воскресенью
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -4 градуса.
В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, с прояснениями. Вероятность осадков равна 0.
Ветер южный, 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 77-81%. Атмосферное давление стабильное — 753-755 миллиметров ртутного столба.
В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -7 градусов. Незначительно усилится ветер - до 3 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.
Такая же температура на уровне -4 градуса днем и -6 ночью сохранится и в субботу. А вот к воскресенью столбик термометра поднимется до -1 градуса днем и -2 ночью. Ветер усилится до 5 метров в секунду и сменит направление на юго-восточный. В воскресенье возможны небольшие осадки, погода облачная. Такая же погодная картина сохранится и в начале следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU