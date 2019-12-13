2019-12-13T08:35:30+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде потеплеет к воскресенью

Сегодня осадков не ожидается
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -4 градуса.

В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, с прояснениями. Вероятность осадков равна 0.

Ветер южный, 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 77-81%. Атмосферное давление стабильное — 753-755 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -7 градусов. Незначительно усилится ветер - до 3 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Такая же температура на уровне -4 градуса днем и -6 ночью сохранится и в субботу. А вот к воскресенью столбик термометра поднимется до -1 градуса днем и -2 ночью. Ветер усилится до 5 метров в секунду и сменит направление на юго-восточный. В воскресенье возможны небольшие осадки, погода облачная. Такая же погодная картина сохранится и в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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