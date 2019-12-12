Нижегородским школьникам предлагают хорошо учиться за айфон

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-12T16:43:47+03:00

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В Нижегородской области запущен конкурс для школьников «ТВОИ ЗНАНИЯ - ТВОЙ КАПИТАЛ», сообщает пресс-служба администрации. В конкурсе могут принять участие все школьники, для получения приза нужно учиться на 4 и 5, и таким образом получить возможность выиграть iPhone 11 Pro Max и другие ценные призы. Конкурс продлится до конца учебного года.

Впервые для проведения подобного конкурса и подсчета всех оценок конкурсантов за целый год будут использованы цифровые технологии, а именно Система GLOBUS.

Данные об оценках автоматически попадают в базу данных Системы из электронных дневников. Для этого ученику или его родителям нужно установить на смартфон приложение GLOBUS BEST и указать свою учетную запись электронного дневника. За каждую четверку и пятерку приложение начисляет пользователю 40 и 50 смарт-бонусов.

На протяжении конкурса и даже после его завершения школьники могут менять смарт-бонусы у партнеров системы на развлечения, товары и услуги.

Всего будет разыграно более 1000 призов в нескольких номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU