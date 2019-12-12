В нижегородское метро после капремонта вернулись 26 отремонтированных вагонов

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-12T15:22:55+03:00

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16 модернизированных вагонов уже работают на линии, сообщили в МП "Нижегородское метро". Недавно с Октябрьского электровагоноремонтного завода пришла оставшаяся партия из 10 вагонов.

"Сейчас на них проводят пуско-наладочные работы. До конца года они также будут запущены в эксплуатацию", – рассказал заместитель директора по эксплуатации МП «Нижегородское метро» Александр Махин.

Мэр города Владимир Панов отметил, что капитально-восстановительный ремонт значительно дешевле покупки новых составов, а срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет.

По информации источника, в вагонах полностью заменена ходовая часть, электрика, обновлена кабина машиниста, проведено усиление каркаса вагона. Кроме того, полностью произведена замена салонов вагонов. Для внутренней отделки стен были применены формованные панели из трудногорючего пластика, сиденья в салоне выполнены с использованием стеклопластиковых каркасов, для настила пола используется износостойкий линолеум. Вагоны оборудованы комплексами автоматического пожаротушения, заложена проводка для установки камер видеонаблюдения.

Кроме того, предусмотрена возможность перемещения инвалидов-колясочников.

ИСТОЧНИК KP.RU