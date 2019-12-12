2019-12-12T14:19:25+03:00
Общество

Айрат Ахметшин возглавил СУ СКР по Нижегородской области

Ранее он возглавлял следственное управление Кировской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Айрат Ахметшин возглавил СУ СКР по Нижегородской области.Айрат Ахметшин возглавил СУ СКР по Нижегородской области.Фото: СУ СКР по Нижегородской области
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Генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области. Об Этом сообщается на сайте ведомства.

Айрат Саетович Ахметшин родился в Казани, где в 1995 году окончил Казанский государственный университет имени Ленина по специальности «Юриспруденция», - говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Нижегородской области. – В 1999 году он был принят на службу органы прокуратуры, где прошел путь от следователя до заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

В 2017 году Айрат Ахметшин был назначен руководителем следственного управления СКР по Кировской области. И вот сейчас он переведен в Нижний Новгород на должность руководителя СУ СКР по Нижегородской области.

Как сообщили в ведомстве, на счету Айрата Ахметшина уже числится немало наград и почетных званий. Среди них медали «За отличие», «За безупречную службу» III и II степени, «300 лет первой следственной канцелярии России», «За заслуги» и «За усердие в службе», «За верность служебному долгу» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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