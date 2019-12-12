Автолавки поехали в удалённые районы Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-12T14:11:36+03:00

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В прошлом году регионом было подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив, которое, в частности, касается использования регионом лучших практик из «Магазина верных решений». В рамках проекта старые изношенные автолавки заменяются на более новые и совершенные, с холодильным оборудованием.

«Проект «Автолавки в село» поможет обеспечить малочисленные и удаленные населенные пункты Нижегородской области, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли или же поставки продовольствия осуществляются редко, качественной и свежей продукцией. 10 муниципалитетов получили субсидии в размере 1,5 млн рублей, которые позволят компенсировать предпринимателям часть затрат на покупку техники и оборудования. С помощью этого проекта услуги нестационарной торговли получат жители в 100 удаленных населенных пунктах Нижегородской области», - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, еще по 15 миллионов рублей будет выделено в 2020 и 2021 годах. Часть затрат компенсируют предпринимателям муниципалитеты. В этом году субсидию на реализацию проекта в размере 1,5 млн рублей получили Спасский, Ардатовский, Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Воскресенский, Тоншаевский, Сосновский, Вачский, Городецкий районы и городской округ Сокольский.

ИСТОЧНИК KP.RU