Недостроенный нижегородский ФОК передадут в собственность региона

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-12T14:03:08+03:00

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Недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Родионова в Нижегородском районе передадут из муниципальной собственности Нижнего Новгорода в государственную собственность Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Вместе с недостроенным ФОКом в собственность региона будет передан земельный участок площадью 27 тыс. кв. м у дома №187 по улице Родионова. Напомним, сейчас долгострой находится в безвозмездном пользовании ГКУ Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик».

Ранее сообщалось, что городская Дума одобрила передачу в собственность региона недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе. Площадь передаваемого земельного участка, где находится стройка и расположенного в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей, составляет 30 тысяч кв. Строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году, в настоящее время степень готовности составляет 10%

ИСТОЧНИК KP.RU