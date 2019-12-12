Дни открытых дверей для нижегородцев порекомендует проводить управляющим компаниям ГЖИ

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-12T13:58:45+03:00

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Дни открытых дверей для нижегородцев порекомендует ежемесячно проводить управляющим компаниям Государственная жилищная инспекция Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель контрольно-надзорного ведомства Игорь Сербул в ходе Общероссийского дня приема граждан 12 декабря.

ГЖИ также намерена выступить посредником между жителями и управляющими компаниями, организовывая их встречи. По словам главы нижегородской Госжилинспекции, люди интересуются изменениями жилищного законодательства и попросили усилить разъяснительную работу.

- Очень интересная инициатива, мы ее поддерживаем. Будем систематически проводить встречи с жителями, приглашать управляющие компании, может, даже представителей Фонда капремонта. Первое такое мероприятие планируем провести в конце января. Также будем рекомендовать управляющим компаниям проводить дни открытых дверей раз в месяц, так как в основном проблемы, с которыми обращаются люди в ГЖИ, касаются их работы, - отметил Игорь Сербул.

Прием граждан провели 58 управляющих компаний Нижегородской области. Инспекторы Госжилинспекции также приняли участие в совместном общении с жителями региона.

По словам руководителя одной из домоуправляющих компаний Александра Гундорова, пришедшие на прием люди, интересовались неординарными вопросами. В частности, спрашивали об установке автоматических систем снятия показаний счетчиков, переходе на расчеты по прямым договорам за потребленные блага цивилизации и других проблемах.

Напомним, Госжилинспекция должна усилить контроль за работой управляющих компаний, качеством услуг ЖКХ и своевременной реакцией на обращение жителей. Об этом распорядился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU