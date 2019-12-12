2019-12-12T13:39:08+03:00
Общество

Нижегородскую пенсионерку могли посадить на 8 лет за выращивание мака

Бабушка добавляла семена в домашние булочки
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вчера Ковернинский районный суд вынес приговор 79-летней пенсионерке, которая выращивала на своем огороде мак. Как пояснила обвиняемая, она добавляла семена в корм животным и посыпала им домашнюю выпечку. Кроме того, мак, по ее словам, рос "дичком", специально она его не высаживала.

Как следует из материалов дела, пенсионерка культивировала на своем дачном участке наркосодержащие растения (мак) в особо крупном размере. Правоохранительные органы нашли на грядках бабушки почти 500 цветов мака.

Суд признал пенсионерку виновной в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере.

По данной статье предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, но учитывая возраст бабушки, суд назначил ей восемь месяцев лишения свободы условно с исправительным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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