Нижегородцы обсуждают кровавый рассвет и снеговиков из капусты

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-12T12:53:18+03:00

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Сегодня выдалось действительно красивое утро - впервые за несколько дней в область пришел небольшой морозец, а с ним - ясное небо с минимальной облачностью.

Нижегородцы, отправлявшиеся на работу ранним утром, массово фотографировали утреннее небо, размещая фотографии на своих страницах в соцсетях. У одних рассвет вышел малиновым, у других - оранжевым, розовым, бордовым. Некоторым горожанам небо явило все цвета радуги. "Это невероятно!", "Красота" - комментируют нижегородцы. Другие добавляют свои кадры.

К своего рода флешмобу присоединились и жители других городов области - в частности, Дзержинска.

Кроме рассветов, нижегородцы интересуются необычными снеговиками и елками. Появляются фотографии снеговиков, сделанных из капусты, и елок, сложенных, как говорится, "из чего бог послал" - дров, мусора, пластиковых бутылок и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU