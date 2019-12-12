2019-12-12T14:17:27+03:00
Общество

Нижегородцы получили премию "Семейная реликвия"

Церемония вручения состоялась в Общественной Палате Российской Федерации
Елена ЛАЗАРЕВА
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Премия вручается за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия, сообщает организатор. Основной целью премии является укрепление института семьи.

Премия присуждается по 8 номинациям: «Помним. Гордимся. Храним», «Хранитель времен», «За вклад в развитие семейной культуры», «Общественная поддержка семейным духовным ценностям», «Семья в культуре и искусстве», «Моя родословная», «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации», «Семейные ценности и корпоративная культура».

В этом году номинантами и лауреатами стали представители Нижегородской области - Гуляева Дарья (номинация «Помним. Гордимся. Храним») и МОУ «Редакция газеты «Ковернинские новости» (Семейные духовные ценности в средствах массовой информации).

Премию планируются вручать ежегодно, в следующем году заявки участие будут приниматься с 11 мая по 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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