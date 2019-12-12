Нижегородцы получили премию "Семейная реликвия"
Премия вручается за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия, сообщает организатор. Основной целью премии является укрепление института семьи.
Премия присуждается по 8 номинациям: «Помним. Гордимся. Храним», «Хранитель времен», «За вклад в развитие семейной культуры», «Общественная поддержка семейным духовным ценностям», «Семья в культуре и искусстве», «Моя родословная», «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации», «Семейные ценности и корпоративная культура».
В этом году номинантами и лауреатами стали представители Нижегородской области - Гуляева Дарья (номинация «Помним. Гордимся. Храним») и МОУ «Редакция газеты «Ковернинские новости» (Семейные духовные ценности в средствах массовой информации).
Премию планируются вручать ежегодно, в следующем году заявки участие будут приниматься с 11 мая по 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU