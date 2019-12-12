В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, сбившего пенсионерку на переходе

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-12T11:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На водителя автобуса, сбившего пожилую женщину на пешеходном переходе, заведено уголовное дело.

Об этом сообщается пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ранее сообщалось, что 2 декабря около 13 часов 35 минут 46-летний житель Нижнего Новгорода, управляя автобусом ЛИАЗ 525657, совершал поворот направо на регулируемом перекрестке на улице Культуры Сормовского района. При совершении маневра водитель выехал на пешеходный переход, на котором и сбил переходящую дорогу 89-летнюю женщину.

Пенсионерка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело находится на контроле в прокуратуре до выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU