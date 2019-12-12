В Нижегородской области появилось первое приложение для незрячих пассажиров

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-12T10:48:30+03:00

Над приложением работала команда проекта Bustime и отдел «Доступная среда» проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области

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По словам сотрудника отдела «Доступная среда» Ильи Лебедева, в Нижнем Новгороде ежедневная аудитория Bustime превышает 30 тысяч человек, и с появлением приложения для незрячих существенно пополнится.

«Пассажиры без зрения смогут воспользоваться переработанной версией сервиса в ста городах России, - комментирует Илья Лебедев. - Одновременно с запуском новой версии сервис получил доступ к данным по нижегородскому пригородному транспорту, а также по городам Дзержинск, Бор, Арзамас, Павлово, Выкса, Сергач».

К слову, Илья сам незрячий, поэтому в оценке приложения максимально объективен.

По словам разработчиков, чтобы отследить транспорт, оборудованный навигационными датчиками, достаточно разблокировать смартфон, зайти в приложение и всего лишь в один-два клика получить прогноз о нужном маршруте в месте ожидания.

Появилась возможность сохранять часто используемые маршруты и остановки в избранное, отслеживать весь проходящий транспорт, получать автоматическое оповещение о приближении и оставлять отзывы в чате своего города.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу развития информационной инфраструктуры с учетом потребностей людей с нарушениями зрения в транспортной сфере.

Скачать приложение можно по ссылкам:

https://apps.apple.com/ru/app/bustime-vrema-avtobusa/id879310530 (AppStore)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indie.bustime (Google Play)

ИСТОЧНИК KP.RU