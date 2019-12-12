2019-12-12T09:52:48+03:00
Общество

Нижегородцам советуют быть внимательнее при покупке билетов на елки

Роскомнадзор предупреждает о мошенниках на сайтах
Елена ЛАЗАРЕВА
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Специалисты Роскомнадзора считают, что интернет-ресурсы, на которых продают билеты на новогодние елки, могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов. Как правило, на таких сайта покупателя просят предоставить личные данные (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности.

В контролирующей инстанции считают, что персональные данные впоследствии могут быть использованы в неблаговидных целях. Эксперты советуют перед покупкой проверять сайты на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. А также проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и данных банковской карты.

Если вы обнаружили сайт, который не соответствует требованиям, Роскомнадзор просит сообщать об этом. Отправить информацию можно через форму на сайте (тематика обращения – «Обработка персональных данных»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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