Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов.
В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, с прояснениями. Вероятность осадков равна 0.
Погода практически безветренная, ветер южный, 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 76-82%. Атмосферное давление — 751-755 миллиметров ртутного столба.
В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -7 градусов. Незначительно усилится ветер - до 3 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.
Сегодня - самый холодный день за последние пару недель. Завтра и послезавтра незначительно потеплеет - до -3...-4 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Но уже в воскресенье столбик термометра поднимется до -1 градуса, возможны осадки. А следующая неделя вновь обещает быть не по-зимнему теплой (температура установится на уровне от 0 градусов днем до -2 ночью).
ИСТОЧНИК KP.RU