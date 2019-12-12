Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-12T08:34:41+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов.

В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, с прояснениями. Вероятность осадков равна 0.

Погода практически безветренная, ветер южный, 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 76-82%. Атмосферное давление — 751-755 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -7 градусов. Незначительно усилится ветер - до 3 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Сегодня - самый холодный день за последние пару недель. Завтра и послезавтра незначительно потеплеет - до -3...-4 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Но уже в воскресенье столбик термометра поднимется до -1 градуса, возможны осадки. А следующая неделя вновь обещает быть не по-зимнему теплой (температура установится на уровне от 0 градусов днем до -2 ночью).

ИСТОЧНИК KP.RU