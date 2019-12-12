2019-12-12T08:34:41+03:00
Общество

Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели

Синоптики обещают потепление к выходным
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов.

В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, с прояснениями. Вероятность осадков равна 0.

Погода практически безветренная, ветер южный, 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 76-82%. Атмосферное давление — 751-755 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -7 градусов. Незначительно усилится ветер - до 3 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Сегодня - самый холодный день за последние пару недель. Завтра и послезавтра незначительно потеплеет - до -3...-4 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Но уже в воскресенье столбик термометра поднимется до -1 градуса, возможны осадки. А следующая неделя вновь обещает быть не по-зимнему теплой (температура установится на уровне от 0 градусов днем до -2 ночью).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Нижегородской области появилось первое приложение для незрячих пассажиров
Нижегородцам советуют быть внимательнее при покупке билетов на елки
Корона нижегородских мастеров помогла одержать победу в финале всемирного конкурса красоты
В Нижегородской области отремонтировали 44 км федеральных трасс
На улицы Нижнего Новгорода вышли новые автобусы
«Поезда здоровья» посетили 145 населенных пунктов Нижегородской области
В Нижнем Новгороде перекроют движение на время хоккейного матча
Нижегородцы могут купить елку на льготных условиях
Нижегородцы не разбираются в лекарствах
Благоустройство на нижегородском Гребном канале официально завершено
Нижегородское «Торпедо» впервые проиграло подмосковному «Витязю»
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Особый взгляд на мир»
По Нижнему Новгороду начал курсировать рождественский трамвай
Нижегородские баскетболисты прервали победное шествие испанцев
Башни Нижегородского Кремля отремонтируют
В Нижегородской области восстановлено 13 тысяч гектар леса
Нижегородская область вошла в рейтинг привлекательных регионов для отдыха на Новый год
Детский сад №68 в Нижнем Новгороде готовится к приему малышей
Роспотребнадзор дал нижегородцам советы по выбору сладких подарков
Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе
Шахматистки пополняют копилку медалей, завоеванных нижегородскими спортсменами
ЧОПовцы потеряли пистолет в Нижнем Новгороде
Один убит, второй в колонии: в Нижегородской области приятели повздорили из-за ста рублей
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ
В Нижний Новгород туристы чаще приезжают парами