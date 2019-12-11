2019-12-11T17:17:47+03:00
Общество

Корона нижегородских мастеров помогла одержать победу в финале всемирного конкурса красоты

Конкурс проходил в китайском городе Шэнчьжэнь
Елена ЛАЗАРЕВА
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Финал всемирного конкурса красоты среди замужних женщин «Mrs Global 2020» состоялся 7 декабря. Победительницей стала 37-летняя мама четверых сыновей из Кемерова Ксения Кривко. Она опередила представительниц 70 стран, вступивших в борьбу за один из самых почетных титулов в мире красоты и женственности. Престижный титул ей помогла завоевать уникальная корона, изготовленная на фабрике АО «Хохломская роспись» в городе Семенове Нижегородской области.

По словам организатора конкурса «Миссис Россия», президента фонда «Планета женщин» Аллы Маркиной, российская финалистка шла к своей цели десять лет. Она получила право выступить в мировом финале, став обладательницей титула «Миссис Россия Земной шар».

Напомним, что победительница конкурса «Миссис Россия», получающая право участвовать в мировом финале и бороться за титул «Миссис Земной шар», получает право надеть корону, специально изготовленную художниками и мастерами АО «Хохломская роспись» из города Семенова. Первой эту корону примерила «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

В одном из ключевых эпизодов участницы выступали в национальных костюмах. Будущая победительница предстала перед международным жюри и публикой в Хохломской короне и в платье городецкой золотной вышивки.

Алла Маркина призналась, что на мировом финале была представлена и другая хохломская продукция: в качестве национальных сувениров, которые были подарены организаторам конкурса, она привезла в Шэнчьжэнь хохломские шкатулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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