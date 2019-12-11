В Нижегородской области отремонтировали 44 км федеральных трасс

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-11T17:15:43+03:00

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Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в течение 2019 года в Нижегородской области был выполнен ремонт 44 километров федеральных трасс.

На автомагистрали М-7 «Волга» в начале декабря завершился ремонт 14-километрового участка дороги с 510 по 524 км в Лысковском районе и 5-километрового участка с 568 по 573 км в Воротынском районе. Здесь полностью заменено дорожное покрытие, укреплены обочины. Дорожники установили новое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку.

Кроме того, на трассе отремонтированы два искусственных сооружения: левый мост через реку Сундовик на 493 км в Лысковском районе и путепровод на 421 км (обход Нижнего Новгорода).

На автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов ремонт выполнен на участке с 218 по 231 км в районе Починок. Здесь заменено 13 км дорожного покрытия, обустроены остановочные пункты, отремонтированы водопропускные трубы, обновлены барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесена новая разметка. На трассе в районном центре восстановлены элементы электроосвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU