На улицы Нижнего Новгорода вышли новые автобусы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-11T17:09:38+03:00

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Автобусы на данный момент прошли регистрацию в ГИБДД и вышли на маршруты, сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Первая партия новых автобусов большого класса (56 единиц), полученная в ноябре 2019 года курсирует по маршрутам А-3, А-51, А-66, А-69, А-90, А-12, А-9, А-56, А-64, А-68, А-85, А-2, А-72, А-62 , А-95, А-43. В департаменте также отметили, что каждый автобус оснащен тремя стационарными валидаторами для оплаты проезда с помощью банковских карт и мобильных устройств с приложениями PAY.

Напомним, что в Нижнем Новгороде обновляется подвижной состав МП «Нижегородпассажиравтотранс». Осталось закупить 144 новых автобуса, покупка запланирована на декабрь. «Муниципальный транспорт, который возит жителей льготных категорий, станет для них удобным. Сократятся интервалы, мы сможем поменять маршруты, прислушаться к большему количеству пожеланий горожан», – отметил глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU