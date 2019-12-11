2019-12-11T17:07:52+03:00
Общество

«Поезда здоровья» посетили 145 населенных пунктов Нижегородской области

Проект проходит по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «Доступная медицина»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В рамках работы поездов было проведено почти 24 000 исследований, в том числе ФЛГ - 9 645, ЭКГ - 3 790, УЗИ - 5 079, онкоцитология - 3 699, ММГ - 1 466. На дополнительное обследование направлено более 9 000 человек, и больше 1000 - на госпитализацию. К слову, наиболее востребованными у нижегородцев оказались консультации невролога - 5 341 и офтальмолога - 6 162.

«Впервые выявлено более 3 300 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Каждая такая ситуация позволяет нам говорить об эффективности проекта в целом», - сказал глава региона. «Поезда здоровья» в Нижегородской области уже стали органичной частью национального проекта. Будем работать над тем, чтобы воспользоваться услугами «поездов» могли как можно больше жителей региона», - добавил Глеб Никитин.

За время работы специалистами Северного «Поезда» принято почти 11 000 человек, проведено более 21 000 консультаций. Последнюю остановку поезд сделал в Дзержинске вчера и сегодня.

Специалистов южного «Поезда» посетили более 10 000 человек, получив больше 20 000 консультаций.

Работа лечебно-диагностических лабораторий «Поезда здоровья» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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