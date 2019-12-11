2019-12-11T16:56:19+03:00
Общество

Нижегородцы могут купить елку на льготных условиях

За новогодним деревом нужно обратиться в ближайшее лесничество
Елена ЛАЗАРЕВА
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В лесничество нужно обратиться с паспортом, заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, желаемую высоту дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить её в банке. С оплаченной квитанцией нужно будет вновь вернуться в лесничество, и сотрудники укажут, где можно срубить елку, пояснили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

Обычно гражданам разрешают рубить молодой ельник под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и других лесных участках, подлежащих расчистке. «В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит», - добавили в ведомстве.

По информации департамента, на покупку новогодних елей или деревьев других хвойных пород установлены ставки: до 1 м. – 10 руб. за шт., от 1,1 м. до 2 м.– 20 руб. за шт., от 2,1 до 3 м. – 30 руб. за шт., от 3,1 до 4 м. – 40 руб. за шт., свыше 4,1 м – 5 тыс. руб. за шт.

При транспортировке необходимо иметь с собой заключенный договор купли-продажи. Как сообщает источник, ель по льготным ценам нижегородцы могут купить только для себя. Для оптовых покупателей действуют иные правила и условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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