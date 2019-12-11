2019-12-11T14:42:59+03:00
Общество

Нижегородцы не разбираются в лекарствах

Но при этом активно занимаются самолечением
Елена ЛАЗАРЕВА
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По результатам опроса, проведенного по заказу международной фармацевтической компании STADA, 64% нижегородцев не знают, что такое дженерики (лекарства-копии, которые совпадают с оригинальными препаратами по количеству действующего вещества и терапевтическому воздействию на организм).Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании.

Потребители считают, что между дженериками и оригинальными препаратами есть существенная разница в эффективности.

В среднем по России этот показатель также составляет 64%.

Наиболее информированы о дженериках люди в возрасте 35-44 лет – они понимают, что из себя представляют дженерики и могут отличить их от оригинальных препаратов.

Несмотря на недостаток знаний по фармацевтике, 84% опрошенных жителей Нижнего Новгорода периодически назначают себе лекарства самостоятельно. Респонденты, практикующие самолечение, хотя бы раз в жизни покупали рецептурныи препарат без назначения врача.

Никогда не занимался самолечением лишь каждый шестой опрошенный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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