В Нижнем Новгороде открылась выставка «Особый взгляд на мир»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-11T12:57:28+03:00

В экспозиции представлены фотографии, сделанные детьми с особенностями в развитии

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Сегодня в «Русском музеи фотографии» открывается выставка фотографий «Особый взгляд на мир», сделанных детьми с особенностями в развитии. Фотографии для выставки отобрали нижегородские фотографы по результатам конкурса, который бы организован для поддержки талантливых детей в возрасте от 7 до 21 года в области фотоискусства. Об этом сообщает Нижегородская общественная организация инвалидов «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой «Сияние»

Дети с ментальными нарушениями получают возможность высказаться фотографии, выплеснуть свои эмоции, а еще и показать свой мир другим. Они абсолютно не зашорены и снимают, руководствуясь одним критерием - «мне интересно!».

Организаторы выставки - Нижегородская общественная организация инвалидов «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой «Сияние» и "Русский музей фотографии".

Выставка будет работать с 11 по 23 декабря в «Русском музее фотографии» (ул. Пискунова, 9А).

ИСТОЧНИК KP.RU