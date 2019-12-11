По Нижнему Новгороду начал курсировать рождественский трамвай

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-11T11:05:08+03:00

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Вчера по Нижнему Новгороду впервые проехали празднично украшенные трамваи. Горожане, которым посчастливилось увидеть их первыми, немедленно поделились фотографиями в социальных сетях.

Как сообщила директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева, на новогодних трамваях можно прокатиться до 14 января.

Она так же напомнила, что в прошлом году администрация города и радиостанция «Ретро FM» запустили в городе первый новогодний трамвай, который ходил по городскому кольцу. Через несколько дней такой же вагон появился в заречной части по шестому и третьему маршрутам. Потом к новогодней акции присоединилась снегоуборочная техника.

В этом году МП «Нижегородэлектротранс» совместно с радиостанцией решили продолжить традицию. «Снаружи трамваи украшены светящейся иллюминацией, а в салоне новогоднее настроение создают винтажные украшения. Водитель трамвая – Дед Мороз, кондукторы – в образах Снегурочек и бабушки Зимы. В этом году пассажиров новогодних трамваев ждет еще больше новогодних огней и любимых хитов 70-80-90х. Кроме того, все остановки будет объявлять ученица 3а класса лицея №165 Полина Ширяева», – рассказала Ольга Найденова.

Украшенные вагоны пойдут по пяти маршрутам - №№ 2,3, 6, 8 и 22. Стоимость проезда на них обычная, действуют все виды проездных.

ИСТОЧНИК KP.RU