2019-12-11T10:49:08+03:00
Общество

Нижегородские баскетболисты прервали победное шествие испанцев

«Иберостар Тенерифе» проиграл БК «НН»
Елена ЛАЗАРЕВА
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С первых мгновений матча испанские баскетболисты захватили инициативу. Разрыв в счете становился угрожающим - 5:11, когда нижегородцы решили взять себя в руки и противопоставить напору «Тенерифе» точные снайперские броски. К концу первой четверти отставание сократилось до трех очков - 23:26.

А в середине второй четверти нижегородцы впервые в матче вырвались вперед, заставив тренера непобедимой «испанской армады» взять тайм-аут. Который, впрочем, не помог — на перерыв команды уходили при счете 44:40.

Третья четверть не заладилась у обеих команд — до шестой минуты соперники обменялись лишь парой заброшенных в корзину мячей, а в целом игра шла «всухую». И «Тенерифе» вновь отдал игру «Нижнему Новгороду» - 60:55.

В заключительном отрезке «НН» продолжал контролировать игру, но преимущество хозяев стало минимальным - 69:68, а спустя пару игровых мгновений испанцы и вовсе вырвались вперед. Этого, впрочем, оказалось недостаточно — на последних мгновениях матча два точных броска нижегородских спортсменов поставили победную точку в матче — 73:70!

Трудная и такая нужная победа!

ИСТОЧНИК KP.RU

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