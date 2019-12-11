2019-12-11T09:42:48+03:00
Общество

Башни Нижегородского Кремля отремонтируют

На сайте госзакупок объявлен аукцион для подрядчиков
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник объявил электронный аукцион на реставрацию двух башен нижегородского Кремля. Начальная (максимальная) цена контракта — 53 млн 772 800 рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о реставрации двух башен - Дмитриевской и Ивановской. На данный момент техническое состояние Дмитриевской и Ивановской башен оценивается как удовлетворительное.

Аукцион пройдет 19 декабря 2019 года, срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 августа 2020 года.

Работы финансируются за счет средств, выделенных на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода.

У Дмитриевской башни подрядчик должен отремонтировать входную группу, заменить кровлю, отремонтировать деревянное ограждение светового фонаря на верхнем ярусе.

На Ивановской башне починят кровлю, стены, своды, лестницы и проходы тюрьмы. Также отреставрируют каменные зубцы наверху и усилят фундамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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