2019-12-10T16:51:30+03:00
Общество

Нижегородская область вошла в рейтинг привлекательных регионов для отдыха на Новый год

Один день отдыха обойдется в среднем в 2700 рублей в день
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сервис бронирования путевок Санатории-России.рф составил рейтинг городов и регионов России для оздоровительного отдыха в новогодние праздники 2019-2020 гг. В Приволжье для отдыха в санаториях на Новый год самыми привлекательными для туристов оказались Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Самарская область, Башкирия, Кировская и Нижегородская область.

В Нижегородской области на новогоднее проживание, питание и лечение в санаториях отдыхающие потратят, в среднем, 2700 рублей в день. Дороже всего проводить новогодние праздники в Сочи - 3480 рублей в день. Дешевле всего новогодний санаторно-курортный отдых обойдется тем, кто выберет республику Марий Эл (1,8 тысяч рублей в день).

По данным исследования, новогодний отдых в российских санаториях в основном бронируют на 3 дня с 30 декабря по 2 января или на 5 дней с 3 по 8 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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