Детский сад №68 в Нижнем Новгороде готовится к приему малышей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-10T16:38:05+03:00

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Детский сад №68 в Канавинском районе готовится принять воспитанников после завершенного капитального ремонт. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов по итогам выездной проверки.

По словам заведующей садиком №68 Людмилы Железовой, персонал укомплектован на 80%. Оставшаяся часть педагогов будет принята после того, как садик пройдет лицензирование – запланированная дата получения лицензии 18 декабря. В детском саду уже стоит новая мебель и оборудование, закуплены методические пособия и игрушки. Полностью готовы к работе пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы.

По словам директора подрядной организации ООО «Исток-Т» Андрея Набиева, строители отремонтировали фасад здания, обновили пищеблок, медицинский блок, прачечную. Кроме этого, частично заменили системы отопления и двери.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2019 году строится 15 социальных объектов и таких масштабов строительства ранее не было. К примеру, в 2018 строилось 6 объектов, а в 2017 году только 3.

ИСТОЧНИК KP.RU