Роспотребнадзор дал нижегородцам советы по выбору сладких подарков

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-10T15:14:26+03:00

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Специалисты службы рекомендуют покупать подарки только в местах организованной торговли и обязательно обращать внимание на этикетку упаковки, маркировку. На упаковке обязательно должны быть указаны: наименование; состав; количество; дата изготовления; срок годности; условия хранения, в том числе и после вскрытия упаковки; наименование и место нахождения изготовителя; рекомендации и (или) ограничения по использованию; показатели пищевой ценности; сведения о наличии ГМО-компонентов и единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Учтите, что срок годности сладких подарков устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав продукта. Чем ближе к дате покупки расфасован подарок, тем свежее он будет. Предпочтение стоит отдавать тем подаркам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, потенциальных аллергенов (ядра абрикосовой косточки, арахис), кондитерских изделий с алкоголем более 0,5% и карамели.

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU