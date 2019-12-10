2019-12-10T14:37:28+03:00
Происшествия

Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе

Сейчас подозреваемые уже написали явку с повинной
Вероника КОТИК
Поделиться:
Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе.Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе.
Изменить размер текста:

Сельскохозяйственная компания «Нива» в Сосновском районе недавно оказалась в центре внимания грабителей – в ночь с 11 на 12 сентября неизвестные стащили там сразу пять аккумуляторов с автомобильной техники.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что к этому преступлению может быть причастен местный пожарный, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как оказалось, ранее он уже был под следствием по двум эпизодам кражи. Уже 28 ноября мужчина написал явку с повинной о похищении аккумуляторных батарей с территории местного совхоза.

Правда, вскоре выяснилось, что «на дело» мужчина ходил не один, а вместе с коллегой – еще одним пожарным из местной части.

- 30 ноября еще один фигурант дела также написал явку с повинной, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Двум подозреваемым в совершении этого преступления избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор дал нижегородцам советы по выбору сладких подарков
Шахматистки пополняют копилку медалей, завоеванных нижегородскими спортсменами
ЧОПовцы потеряли пистолет в Нижнем Новгороде
Один убит, второй в колонии: в Нижегородской области приятели повздорили из-за ста рублей
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ
В Нижний Новгород туристы чаще приезжают парами
Единую систему общественного транспорта предлагают создать для Нижегородской агломерации
Нижегородский пловец стал чемпионом Европы по плаванию
Конфискованную скрипку Страдивари привезут в Нижний Новгорода
Нижегородские баскетболисты принимают испанский «Тенерифе»
Сегодня в Нижнем Новгороде - самый теплый день недели
Чемпион мира добился строительства Центра бокса в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде внедрили уникальный опыт по борьбе с контрафактным топливом
Нижегородский саблист продолжает собирать урожай медалей
Замминистра строительства и ЖКХ РФ проверил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области
Дзержинские самогонщики едва не взорвали жилой дом
В Нижегородскую область вернулась краснокнижная птица
В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти
В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»
Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди городов ПФО по росту цен на вторичное жилье в 2019 году
Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России
Нижегородские ученые получили правительственные награды
Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона
83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде
Погода не принесет сюрпризов нижегородцам