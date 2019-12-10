Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-10T14:37:28+03:00

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Сельскохозяйственная компания «Нива» в Сосновском районе недавно оказалась в центре внимания грабителей – в ночь с 11 на 12 сентября неизвестные стащили там сразу пять аккумуляторов с автомобильной техники.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что к этому преступлению может быть причастен местный пожарный, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как оказалось, ранее он уже был под следствием по двум эпизодам кражи. Уже 28 ноября мужчина написал явку с повинной о похищении аккумуляторных батарей с территории местного совхоза.

Правда, вскоре выяснилось, что «на дело» мужчина ходил не один, а вместе с коллегой – еще одним пожарным из местной части.

- 30 ноября еще один фигурант дела также написал явку с повинной, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Двум подозреваемым в совершении этого преступления избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU