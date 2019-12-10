Шахматистки пополняют копилку медалей, завоеванных нижегородскими спортсменами

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-10T13:54:19+03:00

У наших - два золота и бронза

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Чемпионат по быстрым шахматам и блицу проходил в Эстонии. Совсем юная нижегородская шахматистка Эвелина Завиваева сначала завоевала первое место среди девочек до 10 лет в турнире по быстрым шахматам, а затем обошла соперниц по блицу.

Эвелина Завиваева – кандидат в мастера спорта среди женщин. Ранее она трижды становилась победительницей первенства Европы среди младших девочек. Эвелина занимается шахматами в Спортивной школе №9 у тренера Антона Яценко.

А Екатерина Гольцева стала бронзовым призером финала кубка России по шахматам, который проходил в Ханты-Мансийске с 4 по 9 декабря 2019 года.

«В полуфинале Екатерина встретилась с мастером спорта из Крыма Оксаной Грицаевой. Соперница оказалась сильнее. Тот самый случай, когда молодость уступила опыту», - рассказали в городском департаменте физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU