ЧОПовцы потеряли пистолет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-10T13:26:21+03:00

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Среди бела дня неизвестные похитили травматический пистолет у сотрудника частного охранного предприятия в Нижнем Новгороде. Материальный ущерб от их действий составил около десяти тысяч рублей.

- Все произошло в период с 12:00 до 13:00 24 ноября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Там неизвестные прямо из сумки мужчины похитили травматический пистолет. Правда, где именно это произошло, пострадавший и сам не заметил.

Надо признать, что со стороны все это смахивает на то, что мужчина сам потерял этот пистолет. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов уже занялись поиском предполагаемых похитителей. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По оценке самого пострадавшего, материальный ущерб от действий похитителей составил около десяти тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля похитили около 500 тысяч рублей. Забыв про деньги, мужчина сам отогнал автомобиль в автосервис, откуда и исчезли все его накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU