Один убит, второй в колонии: в Нижегородской области приятели повздорили из-за ста рублей
Днем 9 августа в одном из домов по улице Щорса повздорили двое знакомых. В результате ссоры один из них ударил второго в живот ножом несколько раз. От полученных ранений 45-летний мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
По информации источника, погибший обвинил своего нетрезвого знакомого в краже 100 рублей, и оскорбил его фразой, унижающей людей, ранее отбывавших наказание. Этого оказалось достаточно, чтобы ранее судимый мужчина схватился за нож.
В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал частично, он заключен под стражу. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему подсудимому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Суд назначил убийце наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU