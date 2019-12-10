2019-12-10T13:02:45+03:00
Общество

Один убит, второй в колонии: в Нижегородской области приятели повздорили из-за ста рублей

Трагедия произошла в Дзержинске
Елена ЛАЗАРЕВА
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Днем 9 августа в одном из домов по улице Щорса повздорили двое знакомых. В результате ссоры один из них ударил второго в живот ножом несколько раз. От полученных ранений 45-летний мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

По информации источника, погибший обвинил своего нетрезвого знакомого в краже 100 рублей, и оскорбил его фразой, унижающей людей, ранее отбывавших наказание. Этого оказалось достаточно, чтобы ранее судимый мужчина схватился за нож.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал частично, он заключен под стражу. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему подсудимому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Суд назначил убийце наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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