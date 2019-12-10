Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-10T11:56:22+03:00

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9 декабря 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Совет проходил в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил глава региона, за 11 месяцев текущего года в эксплуатацию в регионе введено 1286,8 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 122,2% к соответствующему периоду 2018 года.

- Показатель ввода в эксплуатацию жилья в 2019 году мы планируем выполнить в полном объеме за счет оказания застройщикам мер поддержки, в первую очередь, административного и организационного характера, - отметил губернатор.

Кроме того, глава региона предложил по возможности увеличить объем федерального финансирования строительства социальной и инженерной инфраструктуры, а также отметил необходимость сделать более доступным ипотечное кредитование.

Ранее сообщалось, что пятыи форум «Среда для жизни» прои дет в Нижнем Новгороде. Мероприятие запланировано на август 2020 года. Форум проходит ежегодно в разных городах России. Как отметил Глеб Никитин, проведение форума в Нижегородской области даст возможность представить лучшие практики, которые работают в регионе.

- Ставку в вопросах развития городской среды мы делаем на вовлечение в эту работу жителей. Впервые в этом году проведено электронное голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству. В голосовании приняло участие более 220 тысяч человек, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU