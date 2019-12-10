2019-12-10T11:41:46+03:00
Общество

В Нижний Новгород туристы чаще приезжают парами

А в Казань и Санкт-Петербург путешественники едут с детьми
Елена ЛАЗАРЕВА
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие города, в которых проходил чемпионат мира по футболу в 2018-м году, сохранили популярность в этом году для футбольного (спортивного) туризма.

Напомним, чемпионат проходил в одиннадцати российских городах.

По-прежнему в фаворитах у болельщиков - Сочи и Санкт-Петербург, а третье место в этом году заняла Казань, вытеснив Москву на четвертое место. У Нижнего Новгорода – восьмое место в рейтинге. Из десятки «выпала» Самара.

По сравнению с прошлым годом, когда проходил чемпионат мира по футболу, в этом году средняя продолжительность отдыха в «футбольных» городах существенно не изменилась и осталась прежней — от 1 до 9,3 ночи. Минимальное количество времени спортивные туристы проводят в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – в среднем, здесь бронируют жилье на 1,5 и 1 ночь соответственно.

Туристы с детьми чаще едут в Казань, Москву, Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград, а Калининград и Нижний Новгород больше всего пользуются популярностью у туристов, путешествующих вдвоем. Дешевле всего футбольным болельщикам отдыхать в Волгограде (1,6 тысячи рублей в сутки), дороже — в Нижнем Новгороде (3,5 тысячи рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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