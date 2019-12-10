2019-12-10T14:34:55+03:00
Общество

Единую систему общественного транспорта предлагают создать для Нижегородской агломерации

Управление маршрутами, тендерами и платой за проезд могут поручить единому оператору
Елена КАРАЛ
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Единую систему общественного транспорта предлагают создать для Нижегородской агломерацииЕдиную систему общественного транспорта предлагают создать для Нижегородской агломерацииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В единую систему предлагается объединить муниципальный и межмуниципальный транспорт Нижнего Новгорода, Кстово, Дзержинска, Арзамаса, Балахны и города Бор. Предполагается, что изменения охватят свыше двух миллионов жителей региона.

Предложение включено в концепцию развития пассажирского транспорта в Нижегородской агломерации, представленной министром транспорта и автодорог региона Павлом Саватеевым вниманию профильного комитета областного Заксобрания.

Управление общественным транспортом должно быть передано единому оператору, который ликвидирует дублирующие маршруты. Он же будет определять перевозчиков в рамках конкурсов, задавать интервалы движения и выполнять прочие задачи.

Согласно концепции, перевозчики будут получать фиксированную плату, которая не будет зависеть от количества перевезенных пассажиров. При этом неважно, является ли предприятие частным или муниципальным.

Деньги за пассажирские перевозки, полученные посредством системы АСОП, будут поступать прямо в бюджет.

Отмечается также, что реформа не приведет к повышению цены проезда, а вот качество обслуживания улучшится.

Как пояснил заместитель нижегородского губернатора Сергей Морозов, в результате планируется решить целый комплекс проблем: покончить с гонками пассажирских автобусов, отдать предпочтение электротранспорту, сократить число пересадок, количество времени в пути и сделать так, чтобы жители региона отдавали предпочтение общественному транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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