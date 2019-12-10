Конфискованную скрипку Страдивари привезут в Нижний Новгорода

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-10T09:52:22+03:00

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По информации Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, 12 декабря 2019 года в 12.00 в бальном зале музея «Усадьба Рукавишниковых» состоится церемония передачи скрипки, изготовленной по модели Страдивари в последней четверти 19 века в Германии. Скрипку пытался незаконно вывезти из России иностранный гражданин, но был задержан таможенниками Оренбурга.

Скрипка хорошо сохранилась и в ближайшее время может пополнить постоянную или временную экспозицию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Решение о передаче принято Министерством культуры Российской Федерации и Управлением Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу.

Напомним, для Нижегородского музея-заповедника передача скрипки станет третьей передачей культурных ценностей от Управления Минкультуры России по ПФО. В 2014 году собрание музея пополнилось 72 культурными ценностями, среди них: бронзовый бюст Ф.И. Достоевского, самовар 1826 г., серебряные столовые предметы, антикварное оружие, пластинки, плакат, обмундирование.

ИСТОЧНИК KP.RU