2019-12-10T09:03:58+03:00
Общество

Сегодня в Нижнем Новгороде - самый теплый день недели

К выходным столбик термометра опустится ниже нуля
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 2 градус тепла.

В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, ночью возможны небольшие осадки, температура опустится до 0 градусов.

Ветер юго-западный, 4 метра в секунду, влажность в течение дня 83-88%. Атмосферное давление — 743-746 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, как и ветер - 4 метра в секунду, юго-западный. Магнитное поле спокойное.

Сегодня - самый теплый день недели, уже завтра температура опустится до 1 градуса, а к выходным - до -6. Впрочем, в четверг, пятницу и субботу синоптики прогнозируют не только минусовые температуры, но и облачную с прояснениями погоду. Как раз для тех, кто соскучился по солнечным лучам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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