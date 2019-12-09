Чемпион мира добился строительства Центра бокса в Нижегородской области
Центр планируют построить в Городце.
Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение участка под Центр бокса в Городце. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявленная площадь участка – 7 418 квадратных метров. Объем инвестиций – 35 миллионов рублей. Построить спортивное сооружение планируется за полгода.
Как сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, строительство Центра бокса инициировано чемпионом мира по боксу Андреем Гоголевым. «Хороший проект, которые планируется включить в адресную инвестиционную программу региона, и мы будем содействовать его реализации», - сказал министр.
Справка: Андрей Гоголев был чемпион мира по боксу в 2001 году, в 2006 он завершил спортивную карьеру и возглавил Федерацию бокса Нижегородской области. Он работал в том числе директором и спортивным менеджером Городецкого физкультурно-оздоровительного комплекса.
Но после завершения строительства собирается перейти на работу в Центр бокса и надеется, что это спортивное сооружение будет носить его имя.
ИСТОЧНИК KP.RU