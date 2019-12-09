2019-12-09T16:18:52+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде внедрили уникальный опыт по борьбе с контрафактным топливом

Росстандарт рекомендует другим регионам взять на вооружение опыт нижегородцев
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская область является регионом с одним из самых низких показателей по наличию фальсификата на рынке моторного топлива – об этом сообщили в Приволжском межрегиональном территориальном управлении Росстандарта.

Как сообщает источник, в целом по Приволжскому округу оборот фальсификата не превышает 7% рынка. По мнению экспертов, в Нижегородской области это стало возможным, в том числе благодаря введению с января 2019 года Постановления Правительства Нижегородской области о запрете на реализацию через топливораздаточные колонки АЗС иных видов жидкого моторного топлива, за исключением автомобильного бензина и дизельного топлива, безопасность которых соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

«Введение подобного запрета является эффективной мерой в борьбе с распространением контрафактного топлива, способствует сокращению числа недобросовестных продавцов. Кроме того, оно позволило исключить из розничной продажи виды нефтепродуктов, которые используются как заменители дизтоплива, нанося вред как самим транспортным средствам, так и экологии, и бюджету региона, – подчеркнул вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. – Мы готовы поделиться положительным опытом с другими регионами».

К слову, со снижением количества суррогата на бензозаправках, появидись другие проблемы, например, недолив. «Сейчас недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер», - отметил глава ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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