2019-12-09T16:08:16+03:00
Общество

Нижегородский саблист продолжает собирать урожай медалей

Арзамассец Кирилл Тюлюков снова лучший из лучших
Елена ЛАЗАРЕВА
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Российский саблист, воспитанник Арзамасского спортклуба Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка мира в этом сезоне. Он стал лучшим и на турнире в польском городе Сосновце.

Соревнования сильнейших молодых саблистов мира в рамках второго этапа Кубка мира проходили в польском городе Сосновец в минувшие выходные. Нашу страну представляли 15 спортсменов, всего же на соревнования собрались 147 спортсменов со всего мира.

Кирилл Тюлюков занимался в арзамасском спортивном клубе "Знамя" и тренируется по руководством Вадима Карпычева и Николая Хозина. По результатам соревнований он показал лучший результат, победил в 12 встречах из 13 и набрал в итоге 48 очков. Второе место среди россиян занял Михаил Алпаидзе. В общем зачете он стал шестнадцатым. Кстати, совсем недавно Кирилл завоевал «золото» Кубка Мира, который 2 ноября 2019 года проходил в городе Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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