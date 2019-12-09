Замминистра строительства и ЖКХ РФ проверил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-09T15:52:19+03:00

В регионе в 2019 году будет благоустроено 100 общественных пространств и 382 двора

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Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в рамках рабочего визита в Нижегородскую область осмотрел объекты благоустройства в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках визита замминистра посетил детский игровой комплекс на проспекте Молодежном. Здесь установлены спортивные тренажеры, качели, горки, лавочки и урны, сделаны пешеходные дорожки, высажена зелень. Появилось энергоэффективное освещение, бесплатный Wi-fi.

«В этом году мы впервые подсчитали и представили индекс качества городской среды. Все города России, а их 1 114, были разделены на 10 групп. И Нижний Новгород попал в группу «Крупные города», где вошел в пятерку лучших наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Отмечу, что практически все крупные города Нижегородской области отмечены высоким качеством комфортной городской среды. Это показатель работы и правительства региона, и губернатора Нижегородской области, и мэра Нижнего Новгорода», - сказал Максим Егоров.

Также замминистра осмотрел сквер на улице Прыгунова и совместно с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Хариным принял участие в торжественном открытии парка «Дубки».

Напомним, в регионе в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 миллиардов рублей.

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU