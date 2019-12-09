2019-12-09T15:52:19+03:00
Общество

Замминистра строительства и ЖКХ РФ проверил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области

В регионе в 2019 году будет благоустроено 100 общественных пространств и 382 двора
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в рамках рабочего визита в Нижегородскую область осмотрел объекты благоустройства в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках визита замминистра посетил детский игровой комплекс на проспекте Молодежном. Здесь установлены спортивные тренажеры, качели, горки, лавочки и урны, сделаны пешеходные дорожки, высажена зелень. Появилось энергоэффективное освещение, бесплатный Wi-fi.

«В этом году мы впервые подсчитали и представили индекс качества городской среды. Все города России, а их 1 114, были разделены на 10 групп. И Нижний Новгород попал в группу «Крупные города», где вошел в пятерку лучших наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Отмечу, что практически все крупные города Нижегородской области отмечены высоким качеством комфортной городской среды. Это показатель работы и правительства региона, и губернатора Нижегородской области, и мэра Нижнего Новгорода», - сказал Максим Егоров.

Также замминистра осмотрел сквер на улице Прыгунова и совместно с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Хариным принял участие в торжественном открытии парка «Дубки».

Напомним, в регионе в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 миллиардов рублей.

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпион мира добился строительства Центра бокса в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде внедрили уникальный опыт по борьбе с контрафактным топливом
Нижегородский саблист продолжает собирать урожай медалей
Дзержинские самогонщики едва не взорвали жилой дом
В Нижегородскую область вернулась краснокнижная птица
В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти
В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»
Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди городов ПФО по росту цен на вторичное жилье в 2019 году
Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России
Нижегородские ученые получили правительственные награды
Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона
83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде
Погода не принесет сюрпризов нижегородцам