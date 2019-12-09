2019-12-09T15:16:02+03:00
Общество

Дзержинские самогонщики едва не взорвали жилой дом

Любители горячительных напитков госпитализированы
Елена ЛАЗАРЕВА
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В квартире выбиты стекла, обгорело имущество. Фото с сайта МЧС по Нижегородской областиВ квартире выбиты стекла, обгорело имущество. Фото с сайта МЧС по Нижегородской области
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Вчера поздним вечером в одной из квартир многоквартирного дома по улице Галкина в Дзержинске прозвучал громкий хлопок. К взрывам в Дзержинске понемногу начинают привыкать, тем не менее, в соответствующие органы соседи все же обратились.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области, громкий хлопок был вызван взрывом газовоздушной смеси. К тому времени, как на место событий прибыли пожарные расчеты, хозяева квартиры уже самостоятельно ликвидировали пожар.

По предварительным данным, двое молодых людей в ванной комнате готовили спирт. Скопившиеся в воздухе пары взорвались, когда в помещении включили свет. Любители горячительных напитков, 20-летняя девушка и молодой мужчина 21 года, госпитализированы в ГБУЗ НО «БСМП г.Дзержинск». Обгорело домашнее имущество, выбиты стекла в квартире.

На место происшествия выезжали 29 человек личного состава и 7 единиц техники. По заключению экспертов, несущие конструкции дома не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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