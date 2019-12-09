2019-12-09T14:34:16+03:00
Общество

В Нижегородскую область вернулась краснокнижная птица

Обыкновенных оляпок в регионе не видели почти сорок лет
Елена ЛАЗАРЕВА
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Оляпку не видели в регионе сорок лет. Фото с сайта заповедника.Оляпку не видели в регионе сорок лет. Фото с сайта заповедника.
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Обыкновенных оляпок, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, относили к виду, исчезнувшему на гнездовании. Но в конце ноября ответственный исполнитель проекта по восстановлению дикого лесного северного оленя Керженского заповедника Сергей Суров на речке Вишня в поселке Рустай заметил и сфотографировал обыкновенную оляпку. Об этом он сообщил на официальном сайте заповедника. Оляпку иначе называют водяной воробей - за ее способность плавать, нырять и даже бегать по дну, собирая пищу.

В Нижегородском Заволжье в последний раз оляпку встречали в конце 70-х годов. После этого отмечались единичные нерегулярные залеты отдельных птичек на территорию области.

Оляпку удалось сфотографировать примерно в полукилометре от Керженского заповедника, у реки Вишня. Поэтому высока вероятность, что оляпка живет и на территории самого заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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