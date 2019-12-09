В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»
В прокуратуру Сормовского района Нижнего Новгорода обратилась мать 11-летнего особенного ребенка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ребенок полгода не получал бесплатных лекарств, на которые имел право по закону.
Девочка больна муковисцидозом, и нуждается в жизненно важном, довольно дорогостоящем лекарственном препарате. Но министерством здравоохранения области и детской городской больницей в предоставлении бесплатного лекарства было отказано. Основание для отказа – отсутствие результата анализа микрофлоры. Из-за какой-то бумажки ребенок на шесть месяцев остался без жизненно важного лекарства.
По результатам прокурорской проверки дело было передано в суд. В исковом заявлении – требования признать действия чиновников незаконными и обязать их обеспечить ребенка лекарством. Оба требования удовлетворены судом.
ИСТОЧНИК KP.RU