2019-12-09T13:50:03+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»

Ребенок не получал лечения полгода
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуру Сормовского района Нижнего Новгорода обратилась мать 11-летнего особенного ребенка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ребенок полгода не получал бесплатных лекарств, на которые имел право по закону.

Девочка больна муковисцидозом, и нуждается в жизненно важном, довольно дорогостоящем лекарственном препарате. Но министерством здравоохранения области и детской городской больницей в предоставлении бесплатного лекарства было отказано. Основание для отказа – отсутствие результата анализа микрофлоры. Из-за какой-то бумажки ребенок на шесть месяцев остался без жизненно важного лекарства.

По результатам прокурорской проверки дело было передано в суд. В исковом заявлении – требования признать действия чиновников незаконными и обязать их обеспечить ребенка лекарством. Оба требования удовлетворены судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти
Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди городов ПФО по росту цен на вторичное жилье в 2019 году
Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России
Нижегородские ученые получили правительственные награды
Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона
83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде
Погода не принесет сюрпризов нижегородцам
Нижегородское Управление ЗАГС ответит на вопросы жителей
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вырвали победу у «Астаны»
Нижегородский «Старт» на выезде обыграл «Кузбасс»
Свинина и говядина подешевели в Нижегородской области
Около 7500 человек остались без горячей и холодной воды в Нижнем Новгороде
Семь районов Нижегородской области «получили зачет» по нацпроектам
Центр ядерной медицины появится в Нижнем Новгороде
Нижегородец напал на 88-летнюю пенсионерку ради бутылки водки
Центр Нижнего Новгорода перекроют до 13 января
Нижегородские сироты получили ключи от квартир
Арендовать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде стало дешевле
Подростки воровали ограждения с могил в Нижегородской области
Нижегородский трамплин почти достроен
В Автозаводском районе опять авария на тепловых сетях
Глеб Никитин: «В этом году впервые проведено электронное голосование по благоустройству городских территорий»
В Нижегородской области за взятку судят сотрудника исправительной колонии
В историческом центре Нижнего Новгорода ставят главную елку города
В Нижнем Новгороде меняются маршруты общественного транспорта
В Дзержинске незаконно уложили асфальт
В течение дня в Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки