2019-12-09T13:34:42+03:00
Общество

Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал

Жители города могут отслеживать уборку снега и подать жалобу в онлайн-режиме
Елена ЛАЗАРЕВА
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Несколько дней назад мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей странице в социальной сети, что портал антиснегнн.рф или antisnegnn.ru вернулся к работе. Там по-прежнему можно в режиме онлайн отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории.

К слову, в эти выходные в уборке дорог были задействованы около 1700 дорожных рабочих и более 300 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

На дороги выходили комбинированные дорожные машины, грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы. За два дня было высыпано около 600 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн химического реагента.

Как сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», в информационную систему «Антиснег» от жителей уже поступило 180 обращений на уборку снега (по данным на 9 декабря 11.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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