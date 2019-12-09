2019-12-09T13:10:52+03:00
Общество

Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России

Интерактивный каталог презентовали на форуме «Добрый бизнес»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Навигатор социальных услуг презентовали на форуме социального предпринимательства «Добрый бизнес». Об этом сообщили в Центре инноваций социальной сферы.

Интерактивный каталог в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Навигатор социальных услуг – это уникальная разработка, которая не имеет аналогов в России. Он объединит информацию обо всех услугах нижегородских социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, то есть нижегородцам будет проще выбрать наиболее качественную необходимую услугу», - сообщил руководитель Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых.

Он напомнил, что только за 2019 год в регионе стартовали порядка 200 новых проектов, благодаря которым нижегородцам стали доступны около 1000 дополнительных социальных услуг.

Как сообщили в региональном Центре инноваций социальной сферы, навигатор представляет собой интерактивный каталог, содержащий лучшие социальные практики предпринимателей и некоммерческих организаций.

Уникальность разработки состоит в возможности интеллектуального поиска услуг: от сферы образования и социального обслуживания до физкультурно-оздоровительной деятельности и медицины. Например, по ключевому слову «детские праздники» потенциальный клиент подберет детские центры и службы, которые проведут мероприятие в нужном ему формате.

Поиск можно вести по одному из установленных фильтров, а их более пяти. Пользоваться навигатором можно будет через несколько месяцев, после того, как он наполнится информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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